Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 12 dicembre

Il meteo in Friuli.

Secondo le previsioni, il meteo in Friuli Venezia Giuli, venerdì 12 dicembre vedrà un cielo poco nuvoloso con passaggio di velature. Nelle ore notturne e al mattino si registreranno inversioni termiche, particolarmente evidenti nelle vallate e in pianura; sulla bassa pianura potranno formarsi foschie o nebbie.

Sulle zone orientali e sul Carso soffierà Bora moderata, soprattutto al mattino e di nuovo in serata. Le temperature varieranno tra 0 e 4 gradi in pianura, con massime tra 13 e 15 gradi, mentre lungo la costa si passerà dai 5 agli 8 gradi al mattino fino a un massimo di 12-14 gradi. A 1000 metri la temperatura media sarà intorno agli 8 gradi, mentre a 2000 metri si attesterà sui 3 gradi.