Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 14 aprile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Giornata grigia e piovosa in vista per il Friuli Venezia Giulia, con il maltempo che si farà sentire su tutta la regione sin dal mattino. Lunedì 14 aprile il cielo si presenterà coperto, con precipitazioni sparse già nelle prime ore della giornata, in particolare sulla fascia orientale e sul Carso, dove le piogge potranno risultare anche abbondanti.

Con il passare delle ore, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente: dal pomeriggio e soprattutto in serata, le piogge diventeranno più diffuse e intense su tutto il territorio regionale. La neve, ancora presente sulle vette più alte, si attesterà attorno ai 2300 metri di quota, lasciando spazio alla pioggia anche in montagna, dove a 1000 metri si prevedono temperature attorno agli 8 gradi.

Le temperature saranno relativamente miti per il periodo, con valori minimi compresi tra i 9 e i 12 gradi in pianura e tra i 12 e i 13 sulla costa. Le massime oscilleranno invece tra i 15 e i 18 gradi in pianura e tra i 14 e i 16 gradi lungo la fascia costiera.

In serata, è atteso l’arrivo di un moderato vento di Scirocco sulla costa, che potrebbe intensificare la sensazione di umidità e rendere più instabili le condizioni meteo marine.

Gli esperti consigliano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, e raccomandano di prestare attenzione a possibili allagamenti localizzati e al traffico più congestionato a causa della pioggia intensa.

Un lunedì, insomma, all’insegna dell’ombrello e del cielo grigio, con l’arrivo della primavera che continua a farsi attendere.