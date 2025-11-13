Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 14 novembre

13 Novembre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 14 novembre presenterà cieli nuvolosi sulla pianura e sulla costa, mentre in montagna il sole farà capolino tra le nuvole. Sulla pianura e la fascia costiera il cielo si presenterà in prevalenza coperto, con possibili foschie e locali nebbie nelle prime ore del giorno. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 13 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 12 e 16 gradi.

Sulla zona montana il cielo risulterà variabile, con maggiori schiarite nel Tarvisiano e verso il Cadore, mentre sulle Prealpi Giulie permarrà una copertura più consistente. A 1000 metri la temperatura media si attesterà intorno ai 6 gradi, mentre a 2000 metri raggiungerà i 7 gradi.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE