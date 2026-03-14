Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo all’insegna del tempo instabile in Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse nelle prime ore della giornata e un graduale miglioramento verso sera. Le precipitazioni saranno più intense soprattutto nelle aree montane e nella parte occidentale della regione, mentre altrove si presenteranno generalmente più deboli.

Nel corso della notte e fino alla mattinata il cielo si presenterà coperto su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Sono attese precipitazioni diffuse, particolarmente abbondanti nei settori occidentali della regione. Sulle Prealpi Carniche le piogge potranno risultare anche intense e accompagnate da rovesci, mentre nelle altre zone si prevedono fenomeni generalmente deboli o moderati.

Nel pomeriggio il tempo resterà nuvoloso, ma le precipitazioni tenderanno a diventare più irregolari. Sono previsti rovesci sparsi, con maggiore probabilità nei settori orientali della regione. Con il passare delle ore le piogge saranno in graduale attenuazione fino alla cessazione dei fenomeni in serata, quando il cielo potrà presentarsi variabile.



Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi mentre le massime potranno raggiungere valori tra 17 e 20 gradi. Sulla costa si prevedono minime tra 10 e 12 gradi e massime tra 14 e 17 gradi. In montagna si registreranno circa 6 gradi a 1000 metri e valori intorno a -1 grado a 2000 metri.

