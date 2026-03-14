Pozzuolo del Friuli accende i motori per il 39° Motoraduno di Primavera

Pozzuolo del Friuli torna ad accendere i motori. Al via il 39esimo Motoraduno di Primavera, la storica manifestazione organizzata dal Motoclub Morena che per tutto il fine settimana trasformerà il paese in un punto di ritrovo per motociclisti, appassionati di motori e curiosi.



All’apertura ufficiale ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, assieme al consigliere regionale Massimiliano Pozzo. “È sempre bello partecipare a momenti come questo dove la passione per i motori diventa occasione di incontro e condivisione tra tante persone e generazioni diverse“, ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa del Fvg.



“Eventi come il Motoraduno di Primavera dimostrano quanto sia vivo il tessuto associativo del nostro territorio – ha aggiunto Bordin – e quanto impegno ci sia da parte dei volontari che, con grande entusiasmo, lavorano per organizzare iniziative capaci di richiamare appassionati da diverse regioni”.

L’evento, in programma per tutto il weekend, dedica uno spazio speciale anche al mondo dei 50 cc, con protagonisti Vespa, Ciao, Ape, Moped e altri motorini che hanno segnato la storia della mobilità italiana. Accanto alle esposizioni di mezzi, il raduno si presenta come una vera e propria festa popolare, con chioschi gastronomici, musica e momenti di intrattenimento.

Nel corso del fine settimana sono previsti diversi appuntamenti tematici molto attesi dagli appassionati, tra cui il Raduno Triveneto Bmw Motorrad e il Raduno Ciao, Ape, Moped e Vespa, organizzato con la collaborazione di Ciao Piaggio Friuli, Ciao Mandi Group e Ape Fans Club Pantianicco.

“Questa iniziativa dimostra quanto le manifestazioni nate dal territorio possano crescere nel tempo e diventare appuntamenti di riferimento per tanti appassionati – ha sottolineato ancora Bordin -. Il fatto che da quasi quarant’anni Pozzuolo del Friuli riesca a richiamare tanti visitatori e motociclisti testimonia la qualità dell’organizzazione e la passione di chi porta avanti questa tradizione”.

Secondo le previsioni degli organizzatori, tra oggi e domani sono attese tra le 4 e le 5 mila persone, con arrivi non solo dal Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto e dall’Emilia-Romagna. Soddisfatto il presidente del Motoclub Morena, Sergio Ammirati, che guarda già al futuro dell’evento: “Questa manifestazione, patrocinata dal Comune di Pozzuolo e sostenuta dal Consiglio regionale, è prima di tutto una grande festa che da 39 anni coinvolge appassionati e famiglie. L’anno prossimo festeggeremo i 40 anni e l’obiettivo è portare il raduno a livello nazionale per farlo crescere ancora di più, mantenendo sempre lo spirito di inclusione che lo caratterizza”.