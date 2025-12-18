Shopping dell’ultima ora per Natale: a Pordenone negozi aperti fino alle 22 e park gratuiti

Il 23 dicembre a Pordenone, negozi aperti fino alle 22.

Chi è sempre in ritardo con i regali di Natale ha un’occasione in più con Save The Christmas: martedì 23 dicembre i negozi del centro di Pordenone resteranno aperti fino alle 22.00 per lo “shopping dell’ultim’ora”, offrendo la possibilità di fare gli acquisti natalizi all’ultimo minuto senza fretta e immersi nell’atmosfera festiva della città.

Acquistando nei negozi aderenti all’iniziativa Save the Christmas, i clienti riceveranno un buono speciale da utilizzare alle Casette di Natale in piazza XX Settembre. Con questo buono sarà possibile gustare un drink a scelta tra brulé, succo di mela o vino della casa, rendendo lo shopping ancora più piacevole e conviviale.

Dalle 19.00, le vie del centro si animeranno con la musica dal vivo del Gospel on the Road, mentre in piazza XX Settembre, dalle 18.00, Tommy De Sica e Mistericky porteranno le hit e l’energia del format “Martedì italiano” di Mr. Charlie, creando un’atmosfera di festa per grandi e piccoli. Per facilitare gli spostamenti e lo shopping, l’Amministrazione comunale ha disposto che martedì 23 e mercoledì 24 dicembre i parcheggi su strada e in struttura saranno gratuiti.

“Con questa decisione – spiega il sindaco Alessandro Basso – intendiamo agevolare gli spostamenti in città durante le feste e sostenere le attività commerciali. La gratuità della sosta permette ai cittadini e ai visitatori di vivere il centro in modo più sereno, contribuendo alla vitalità dei nostri negozi e del cuore di Pordenone”.