Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per lunedì 19 maggio

Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia.

Secondo le previsioni meteo, durante la notte tra domenica e lunedì, il cielo in Friuli Venezia Giulia si presenterà nuvoloso soprattutto sulla bassa pianura, lungo la costa e sull’Isontino, dove potranno verificarsi alcuni rovesci o temporali sparsi. Nelle altre zone della regione il tempo sarà più variabile.

Nel corso della giornata, il tempo migliorerà sensibilmente sulla pianura e sulla fascia costiera, dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso e i venti soffieranno deboli a regime di brezza. In montagna, invece, prevarrà una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche breve rovescio durante il pomeriggio. In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, a partire dai settori occidentali.

Le temperature minime si manterranno tra gli 11 e i 14 gradi in pianura e tra i 14 e i 17 gradi lungo la costa, mentre le massime toccheranno i 22-25 gradi nelle aree pianeggianti e i 20-23 sulla costa. In montagna si prevedono circa 11 °C a 1000 metri e 6 °C a 2000 metri di quota.