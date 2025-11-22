Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere una domenica all’insegna del cielo sereno ma con temperature decisamente rigide. Le previsioni meteo per domenica 23 novembre annunciano un’ondata di freddo in tutta la regione, con gelate diffuse al mattino in pianura e temperature polari in montagna.

Freddo pungente e cielo limpido

La giornata inizierà con condizioni di sereno prevalente, offrendo ampie schiarite e buona visibilità, ma accompagnata da un clima decisamente invernale. Sulla costa, in particolare a Trieste, continuerà a soffiare una Bora moderata durante la notte e le prime ore del mattino, destinata ad attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature minime oscilleranno tra 1 e 3 °C, mentre le massime si attesteranno tra 7 e 9 °C.

Nelle zone di pianura, i valori minimi saranno compresi tra -5 e -1 °C, con massime che non andranno oltre gli 8 °C, mentre in quota la colonnina di mercurio sarà ancora più severa: -8 °C a 2000 metri e -3 °C a 1000 metri.

Nuvole in arrivo in serata

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà stabile, ma dal tardo pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità da ovest, con un peggioramento delle condizioni meteo atteso per l’inizio della prossima settimana.