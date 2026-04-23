Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 24 aprile

Venerdì 24 aprile si apre all’insegna della stabilità atmosferica in tutto il Friuli Venezia Giulia, con condizioni ideali per attività all’aperto e spostamenti. Le previsioni indicano infatti una giornata in prevalenza serena su tutto il territorio, dalla pianura alla costa fino alle zone montane.
Il quadro meteorologico sarà dominato dal bel tempo: il cielo si presenterà limpido per l’intera giornata, senza fenomeni significativi. I venti soffieranno deboli, con un tipico regime di brezza, soprattutto lungo la fascia costiera, contribuendo a mantenere un clima gradevole e primaverile.
Le temperature minime risulteranno piuttosto basse, specie in pianura, mentre nel corso del giorno si registrerà un deciso aumento. In pianura si partirà da valori compresi tra 5 e 8 gradi per arrivare fino a 21-23 gradi nelle ore più calde. Sulla costa, invece, le minime si attesteranno tra 9 e 11 gradi mentre le massime raggiungeranno i 17-20 gradi.