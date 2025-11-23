Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 24 novembre

Il meteo in Friuli.

Torna il maltempo in Friuli, con la previsione di precipitazioni intense che hanno portato alla diramazione di una nuova allerta meteo. Lunedì 24 novembre, la regione sarà interessato da una giornata di tempo instabile con piogge da moderate ad abbondanti su costa e pianura occidentali, specie dal pomeriggio-sera; da abbondanti ad intense su pianura e costa orientali, anche temporalesche, con possibili accumuli localmente consistenti tra Trieste e Gorizia.

Sui monti precipitazioni da moderate ad abbondanti, anche intense sulle Prealpi Giulie. Quota neve inizialmente sui 500 metri in rialzo fino a 1200 -1500 metri circa. In quota vento sostenuto da sudovest. In serata e nella notte potrebbe soffiare Libeccio moderato sulla costa. Le temperature massime oscilleranno tra 6 e 13 gradi a seconda della zona, con minime intorno a 1-7 gradi sulla pianura e sulla costa, e valori più bassi in quota, fino a -3 gradi a 2000 metri.