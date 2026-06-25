Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 26 giugno

Ancora una giornata di caldo, in Friuli Venezia Giulia: grazie all’anticiclone africano, il meteo sarà ancora stabile con temperature elevate. Per venerdì 26 giugno, è atteso cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, con la formazione di qualche cumulo nel pomeriggio in montagna. Non si esclude la possibilità di qualche rovescio isolato in prossimità del confine con il Veneto.

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di caldo intenso, con temperature molto elevate soprattutto in pianura durante le ore diurne e valori ancora alti anche durante la notte lungo la fascia costiera. In mattinata soffierà il Borino, mentre nel corso della giornata i venti tenderanno a disporsi a regime di brezza. Il Borino potrà tuttavia insistere più a lungo tra il Carso e l’area di Trieste.

Le temperature previste indicano valori minimi in pianura tra 22 e 24 gradi e massime tra 35 e 37 gradi. Sulla costa le minime saranno comprese tra 25 e 27 gradi, con massime tra 31 e 34 gradi. A 1000 e 2000 metri di altitudine, le temperature medie saranno rispettivamente di 25 e 16 gradi.