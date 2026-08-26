Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 27 agosto

Il meteo in Friuli.

Giornata ancora estiva in Friuli Venezia Giulia quella di giovedì 27 agosto, con sole protagonista soprattutto su pianura e costa e temperature in ulteriore aumento.

Secondo le previsioni, su pianura e costa il cielo sarà in prevalenza sereno per gran parte della giornata, accompagnato da venti di brezza. Le temperature massime potranno raggiungere i 31-33 gradi in pianura, mentre lungo la costa si fermeranno tra i 29 e i 31 gradi.

Qualche nube in più sui monti nel pomeriggio

Sulla zona montana la mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno. Nel corso del pomeriggio aumenterà invece la presenza di cumuli, con condizioni che diventeranno da poco nuvolose a localmente variabili.

Il dato più significativo sarà comunque rappresentato dalle temperature in aumento. In pianura le minime saranno comprese tra 19 e 20 gradi, mentre sulla costa oscilleranno tra 21 e 24 gradi.

In quota sono previsti circa 15 gradi a 2.000 metri e 20 gradi a 1.000 metri, valori che confermano una giornata particolarmente mite anche sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.