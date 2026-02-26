Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 27 febbraio

26 Febbraio 2026

di Alessia Pilotto

Il meteo in Friuli.

Un venerdì caratterizzato da possibile contrasto meteorologico in Friuli Venezia Giulia: le previsioni per le prossime ore confermano uno scenario “a due facce”, influenzato da un’alta pressione che porterà sole in quota e rischio nubi basse in pianura.

Sui monti e sull’alta pianura il cielo sarà in genere sereno. Grazie all’inversione termica, le temperature diurne risulteranno relativamente miti per il periodo. In pianura si potranno toccare massime tra i 13°C e i 17°C, dopo minime notturne comprese tra 2°C e 5°C. In quota, il clima si manterrà piacevole con una media di 8°C a 1000 metri e 6°C a 2000 metri.

Nebbie e foschie tra pianura e costa

Scenario opposto sulla bassa pianura e lungo la costa. Durante la notte sono probabili foschie e nebbie diffuse, che potrebbero risultare particolarmente persistenti nelle zone al confine con il Veneto. In queste aree, la nebbia potrebbe durare anche durante il giorno, limitando il soleggiamento e bloccando la risalita delle temperature. Sulla costa, le minime oscilleranno tra 5°C e 8°C, mentre le massime non dovrebbero superare i 10-13°C.

