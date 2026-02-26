Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 27 febbraio

Il meteo in Friuli.

Un venerdì caratterizzato da possibile contrasto meteorologico in Friuli Venezia Giulia: le previsioni per le prossime ore confermano uno scenario “a due facce”, influenzato da un’alta pressione che porterà sole in quota e rischio nubi basse in pianura.

Sui monti e sull’alta pianura il cielo sarà in genere sereno. Grazie all’inversione termica, le temperature diurne risulteranno relativamente miti per il periodo. In pianura si potranno toccare massime tra i 13°C e i 17°C, dopo minime notturne comprese tra 2°C e 5°C. In quota, il clima si manterrà piacevole con una media di 8°C a 1000 metri e 6°C a 2000 metri.

Nebbie e foschie tra pianura e costa

Scenario opposto sulla bassa pianura e lungo la costa. Durante la notte sono probabili foschie e nebbie diffuse, che potrebbero risultare particolarmente persistenti nelle zone al confine con il Veneto. In queste aree, la nebbia potrebbe durare anche durante il giorno, limitando il soleggiamento e bloccando la risalita delle temperature. Sulla costa, le minime oscilleranno tra 5°C e 8°C, mentre le massime non dovrebbero superare i 10-13°C.