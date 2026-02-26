Tragedia a Cedarchis: morto il 74enne coinvolto nello scontro frontale col bus

Non ce l’ha fatta il 74enne tolmezzino coinvolto nel drammatico scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, lungo la Statale 52 bis: dopo i primi aggiornamenti sulla gravità dell’impatto a sul ponte di Cedarchis (Arta Terme) è arrivata la conferma del decesso dell’uomo.

La dinamica dell’incidente mortale a Cedarchis.

Attorno alle 15.46 è scattato l’allarme per il grave scontro tra l’auto del 74enne, una Dacia Sandero, e una corriera, che procedevano in direzioni opposte. Secondo alcune testimonianze, l’auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta, finendo contro il pullman. Saranno le forze dell’ordine, comunque, a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo e l’auto è finita distrutta contro il guardrail. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere, permettendo al personale sanitario di iniziare le manovre di rianimazione. L’uomo è stato poi trasferito d’urgenza in ospedale a Udine in elicottero ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. Illesi, invece, i passeggeri del bus. La viabilità sulla SS52 bis è rimasta paralizzata per ore per consentire l’estrazione dell’uomo, i rilievi dei carabinieri e la rimozione dei mezzi.