Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 27 marzo

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere una giornata di tempo variabile nella giornata di venerdì 27 marzo, caratterizzata da cieli inizialmente nuvolosi e da un clima più freddo rispetto alle medie stagionali.

Nelle prime ore del giorno il cielo si presenterà in prevalenza coperto su gran parte della regione, con nubi diffuse sia in pianura che sulla costa. Nel corso del pomeriggio sono attese schiarite a partire dai settori settentrionali, in progressiva estensione anche verso le altre zone. Il tempo tenderà quindi a diventare più variabile, con alternanza tra nuvole e spazi soleggiati.



A influenzare il quadro meteo saranno anche i venti, che soffieranno da nord o nord-est. In pianura e lungo la costa saranno generalmente moderati, mentre in montagna si faranno sentire con maggiore intensità: in quota sono previsti venti forti e freddi, capaci di accentuare la sensazione di freddo soprattutto sulle cime.

Le temperature resteranno inferiori ai valori tipici del periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 12-14 gradi. Sulla costa si partirà da 7-9 gradi per arrivare fino a 11-15 gradi nelle ore più miti.