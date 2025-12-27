Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 28 dicembre

27 Dicembre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Domenica, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà condizionato da un anticiclone sull’Europa centro-occidentale che porterà tempo stabile. Il cielo sarà sereno con possibili foschie o locali nebbie notturne sulla bassa pianura verso il Veneto. Sulla costa soffierà Bora moderata, con raffiche più sostenute a Trieste.

Lo zero termico resterà elevato, intorno ai 2.900 metri, con temperature miti per il periodo soprattutto di giorno e in quota e inversione termica nei bassi strati. Le temperature massime saranno tra 9 e 12 gradi in pianura e lungo la costa; le minime tra -2 e + 1 in pianura e tra 3 e 6 gradi sul litorale. Da martedì, l’arrivo di una saccatura sull’Europa orientale farà affluire correnti più fredde da nord.

