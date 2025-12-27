Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 28 dicembre

Il meteo in Friuli.

Domenica, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà condizionato da un anticiclone sull’Europa centro-occidentale che porterà tempo stabile. Il cielo sarà sereno con possibili foschie o locali nebbie notturne sulla bassa pianura verso il Veneto. Sulla costa soffierà Bora moderata, con raffiche più sostenute a Trieste.

Lo zero termico resterà elevato, intorno ai 2.900 metri, con temperature miti per il periodo soprattutto di giorno e in quota e inversione termica nei bassi strati. Le temperature massime saranno tra 9 e 12 gradi in pianura e lungo la costa; le minime tra -2 e + 1 in pianura e tra 3 e 6 gradi sul litorale. Da martedì, l’arrivo di una saccatura sull’Europa orientale farà affluire correnti più fredde da nord.