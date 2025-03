Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 28 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Secondo le previsioni meteo, venerdì 28 marzo il Friuli Venezia Giulia si troverà a fronteggiare un cielo variabile al mattino, che poi si trasformerà in nuvoloso nel corso della giornata. Nelle zone costiere e orientali, il vento soffierà da nord-est o nord con intensità moderata, sebbene si preveda un calo rispetto al giorno precedente. Tuttavia, resteranno possibili raffiche sostenute, soprattutto a Trieste e sulle zone montane in quota.

Dal pomeriggio, il tempo inizierà a peggiorare nella fascia orientale, con piogge deboli che gradualmente si estenderanno verso le altre aree del Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni si intensificheranno nella notte, coinvolgendo anche la pianura. La quota neve si attesterà intorno ai 2000 metri.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura si registreranno minime tra gli 8 e gli 11°C, mentre le massime si porteranno tra i 17 e i 20°C. Sulla costa, le temperature minime saranno tra i 10 e i 13°C, con massime tra i 16 e i 19°C. In montagna, la temperatura media sarà intorno ai 2°C a 2000 metri.