Il giovane accoltellato era a terra in via Sabbadini.

Pomeriggio di sangiue nel capoluogo friulano: oltre al giovane accoltellato in via Roma, infatti, un altro ragazzo, afgano, è stato trovato riverso a terra nel sangue in Via Sabbadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Inizialmente si era pensato ad un altro accoltellamento, ma dopo gli accertamenti è emerso che si è trattato di un atto di autolesionismo. Nessun legame con l’epidosio di via Roma.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++