Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 28 novembre

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata con cielo prevalentemente sereno, anche se nelle prime ore del mattino non si escludono locali nubi basse soprattutto nel Tarvisiano. La Bora accompagnerà la notte e le prime ore del giorno, moderata lungo la costa a ovest di Monfalcone e sostenuta sul Carso e a Trieste, dove le raffiche potranno raggiungere punte fino a 90 km/h.

Nel corso del pomeriggio il vento perderà gradualmente intensità. Le temperature minime registreranno gelate sia in montagna sia in pianura, particolarmente nelle zone meno esposte al vento. Le massime oscilleranno tra 8 e 11 gradi lungo la costa e nelle zone pianeggianti, mentre in quota la media è intorno a 0 gradi a 2000 metri e sui 5 gradi a 1000 metri.