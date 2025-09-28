Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 29 settembre

28 Settembre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Il meteo di lunedì 29 settembre in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato dall’avvicinamento di una depressione proveniente dall’Europa orientale, che determinerà correnti settentrionali umide e condizioni di variabilità. Al mattino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà soprattutto sulle zone montane e sulla pianura, dove dal tardo pomeriggio potranno verificarsi piogge sparse, generalmente deboli.

Durante la notte e al mattino soffieranno Borino o Bora moderata, in particolare a Trieste. Le temperature massime oscilleranno tra i 21 e i 23 gradi sulla costa e sulla pianura, con valori minimi tra 9 e 12 gradi in pianura e tra i 13 e i 16 sulla costa mentre in quota si attesteranno intorno ai 4 gradi (a duemila metri) e 11 gradi (mille metri).

