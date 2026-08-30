Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 31 agosto

Il meteo in Friuli.

La settimana in Friuli Venezia Giulia inizierà con una giornata dal doppio volto. Per lunedì 31 agosto, infatti, le previsioni indicano una mattinata in prevalenza soleggiata, mentre con il passare delle ore aumenterà l’instabilità, soprattutto sulle zone montane, con rovesci e temporali che potranno successivamente raggiungere anche la pianura.

Secondo le previsioni emesse domenica 30 agosto alle 12.16, al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno su gran parte della regione. Dalle ore centrali della giornata inizieranno però a formarsi cumuli sui monti, primo segnale di una maggiore instabilità atmosferica.

Temporali nel pomeriggio, possibili fenomeni forti

La situazione cambierà soprattutto tra il pomeriggio e la sera, quando saranno possibili rovesci e temporali. In una prima fase i fenomeni interesseranno soprattutto la zona montana, per poi poter scendere anche verso la pianura.

Non si esclude che alcuni temporali possano risultare localmente forti, con condizioni quindi più variabili rispetto alle ore mattutine. Resteranno elevate anche le temperature, previste sopra la media del periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 31-33 gradi. Sulla costa le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, con massime tra 28 e 31 gradi.