Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 31 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata dal cielo da nuvoloso a coperto. Nella notte e nelle prime ore del mattino la costa occidentale, la pianura e le Prealpi Giulie saranno interessate da piogge che potranno risultare moderate o abbondanti, mentre altrove il fenomeno sarà generalmente debole. Tra la pianura e la laguna non è escluso qualche rovescio localmente più intenso.

Le precipitazioni tenderanno a diminuire già dal pomeriggio, con un miglioramento generalizzato su gran parte del territorio regionale. Sulla costa occidentale, durante la notte e fino al mattino, si registrerà vento moderato da sud. Possibili foschie interesseranno la pianura e il Carso nelle ore notturne, in particolare in prossimità delle zone umide e dei fondovalle.

Le temperature minime varieranno tra 12 e 14 gradi in pianura e tra 14 e 17 gradi lungo la costa, mentre i valori massimi oscillano tra 16 e 19 gradi nella pianura e tra 16 e 18 gradi sul litorale. In quota, a 1000 metri, la temperatura si attesterà intorno agli 11 gradi, mentre a 2000 metri si registreranno circa 6 gradi.