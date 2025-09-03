Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 4 settembre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo per giovedì 4 settembre in Friuli Venezia Giulia prevede una giornata all’insegna della stabilità atmosferica e del bel tempo su tutto il territorio.

Il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso, soprattutto nelle aree montane, dove si potrebbero osservare lievi velature senza però compromettere la luminosità complessiva. Non sono attese precipitazioni né fenomeni significativi: sarà una giornata ideale per attività all’aperto, escursioni in montagna o una gita al mare.

I venti saranno deboli e a regime di brezza, contribuendo a rendere il clima piacevole nonostante l’aumento delle temperature. Proprio le temperature rappresentano l’aspetto più rilevante della giornata: le massime torneranno a salire, soprattutto in pianura, dove si potranno sfiorare nuovamente i 30°C. Le minime si manterranno tra i 14 e i 17°C in pianura e tra i 19 e i 21°C sulla costa, garantendo un inizio di giornata fresco ma non freddo.