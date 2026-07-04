Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 5 luglio

Domenica 5 luglio sarà una giornata dal volto estivo, ma con un progressivo aumento dell’instabilità sul Friuli Venezia Giulia. Le previsioni indicano una mattinata stabile, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione.

Sole al mattino, più variabile sui monti

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con ampie schiarite e cielo poco nuvoloso. Il bel tempo continuerà a prevalere anche nel pomeriggio su pianura e costa, mentre sui monti il quadro diventerà più variabile, con la possibilità di rovesci locali nelle ore centrali e pomeridiane.

Temporali possibili dal tardo pomeriggio

Il cambiamento più significativo è atteso dal tardo pomeriggio. Da quel momento, e fino a notte inoltrata, su tutte le zone del Friuli Venezia Giulia saranno possibili temporali locali, con un aumento dell’instabilità che potrebbe interessare progressivamente anche pianura e costa.

Le temperature resteranno elevate, soprattutto in pianura, dove le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi e le massime tra 30 e 32 gradi. Sulla costa i valori oscilleranno tra 21 e 24 gradi nelle ore più fresche e tra 27 e 29 gradi nel corso della giornata.