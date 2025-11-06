Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 7 novembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 7 novembre conferma un quadro stabile, dominato da aria secca in quota che continua a mantenere il cielo limpido sulla maggior parte della regione. Nel corso della giornata inizieranno però ad affluire correnti nordorientali più fresche nei bassi strati.

La giornata si presenterà per lo più soleggiata, con cielo sereno dalla pianura fino alla costa. Proprio lungo il litorale e sull’area orientale si farà sentire la Bora, che soffierà con intensità moderata, rendendo l’atmosfera più frizzante soprattutto nel pomeriggio. Nel Tarvisiano, invece, il cielo potrà velarsi a tratti per la presenza di nubi basse, senza però fenomeni significativi.

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 3 e 6 gradi, mentre le massime saliranno fino a 16-19 gradi. Sulla costa i valori saranno più miti, con minime tra 9 e 11 gradi e massime tra 15 e 18 gradi. In quota si registreranno circa 8 gradi a 1000 metri e 4 gradi a 2000 metri.