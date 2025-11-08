Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 9 novembre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo per domenica 9 novembre in Friuli Venezia Giulia prevede un cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, con il transito di sottili velature nel corso della giornata, specie in quota. In mattinata, è attesa una leggera nuvolosità residua sulle Alpi Giulie, che tenderà rapidamente a dissolversi.

Sulla costa, potrà soffiare un Borino debole nelle prime ore del giorno, in successivo attenuamento e cessazione nel corso della mattinata. Le condizioni rimarranno quindi stabili e asciutte ovunque. Le temperature si manterranno su valori in linea con la stagione. In pianura le minime saranno comprese tra i 2 e i 5 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 15-18 gradi. Lungo la fascia costiera i valori minimi si aggireranno tra 7 e 10 gradi, con massime comprese fra 15 e 17.