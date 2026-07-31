Dalla passione per il motocross a Miss Italia: Asia conquista la fascia di Miss Eleganza Fvg

Ha 18 anni, arriva da Santa Maria di Sclaunicco, e ora ha conquistato la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia, ottenendo l’ammissione alle prefinali nazionali di Miss Italia.

È la storia di Asia Ferino, neodiplomata in servizi commerciali per le community online, protagonista della prima finale regionale di Miss Italia ospitata in Friuli Venezia Giulia. La sfida si è svolta nella suggestiva cornice dell’ex Convento San Francesco di Pordenone, dove erano in gara 21 concorrenti.

Dal motocross alla passerella di Miss Italia

Fuori dalla passerella, Asia coltiva la passione per il motocross e per l’equitazione, disciplina che ha praticato fino allo scorso anno, dopo un’esperienza nel pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico. La vittoria della fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia le ha aperto ora le porte delle prefinali nazionali del concorso.

Asia è stata premiata dal presidente di Confartigianato Imprese Pordenone Silvano Pascolo e dal sindaco di Pordenone Alessandro Basso. La serata all’ex Convento San Francesco ha rappresentato la prima delle finali regionali di Miss Italia in programma in Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo è stato presentato da Michele Cupitò, con la regia di Paola Rizzotti, ed è stato organizzato da Confartigianato Imprese Pordenone, Confartigianato Imprese Udine, CATA FVG e coordinato dall’agenzia modashow.it.

Le concorrenti sono state protagoniste di diverse sfilate, durante le quali sono state presentate anche le creazioni realizzate dalle imprese artigiane del territorio. Nel corso della serata sono intervenute anche alcune protagoniste delle precedenti edizioni del concorso: Francesca Dri, Miss Eleganza 2025, Anastasia Orrù, Miss Sorriso BlancOne 2025, e Michela Bertossi, Miss Friuli Venezia Giulia in carica.