Raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia, nelle prossime ore attesa una graduale attenuazione

Il Friuli Venezia Giulia continua a essere interessato da una fase di maltempo caratterizzata da vento intenso, anche se i segnali indicano un progressivo miglioramento nel corso delle prossime ore. La presenza di una depressione sul Mediterraneo occidentale, contrapposta a un anticiclone sull’Europa orientale, favorisce infatti l’afflusso di correnti da est-nordest nei bassi strati dell’atmosfera, responsabili della persistente Bora.

Attualmente il vento soffia moderato sulla pianura e sulle zone orientali, mentre risulta da sostenuto a forte lungo la costa. Raffiche intense si registrano anche sulle Prealpi Giulie, in particolare alle quote più elevate. Nelle ultime sei ore sono state misurate raffiche comprese tra 90 e 95 km/h sulla fascia costiera tra Monfalcone, Trieste e il tratto di mare prospiciente. Nella giornata di ieri il vento aveva raggiunto picchi ancora più elevati, con raffiche fino a 113 km/h.

Evoluzione: vento in attenuazione dalla notte

Secondo le previsioni, in serata la Bora rimarrà sostenuta a tratti forte sulla costa, con raffiche che potranno ancora raggiungere 90–100 km/h nelle zone più esposte. Tuttavia, nel corso della notte il lento allontanamento del minimo barico verso ovest favorirà una graduale attenuazione dell’intensità del vento. Le raffiche potranno comunque toccare ancora i 90 km/h fino al mattino di venerdì, per poi diminuire ulteriormente nel corso della giornata, segnando un progressivo ritorno a condizioni più stabili.

Disagi diffusi

Nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112 sono giunte segnalazioni legate al vento forte dai comuni di Trieste, Monfalcone, Remanzacco, Premariacco e Cividale del Friuli. Al momento si tratta soprattutto di criticità localizzate, monitorate costantemente dalle autorità competenti.

Protezione civile al lavoro

Dall’inizio dell’allerta sono stati attivati circa 30 volontari appartenenti a diversi Gruppi Comunali di Protezione Civile. Le squadre sono impegnate nel monitoraggio del territorio e nel supporto ai Vigili del Fuoco per gli interventi legati agli effetti del vento forte, in un contesto che, pur rimanendo delicato, mostra segnali di graduale miglioramento.