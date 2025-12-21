Natale in arrivo con tempo instabile, ma non mancheranno buone notizie per chi spera in un clima meno rigido e piogge più contenute. Secondo le ultime previsioni emesse dal servizio meteorologico regionale, il Friuli Venezia Giulia si prepara a una Vigilia di Natale bagnata e ventosa, mentre il 25 dicembre dovrebbe portare un parziale miglioramento su buona parte del territorio.

Mercoledì 24 dicembre il tempo sarà dominato da cieli coperti e precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione. Neve in montagna, con una quota compresa tra i 700 e i 1000 metri, in calo fino a 600 metri sulle Alpi Giulie, dove in serata sono attese nevicate più consistenti. I venti soffieranno da nord-est: Bora moderata in pianura e sostenuta o forte sulla costa, con raffiche significative anche in quota. Le temperature saranno in linea con la stagione, oscillando tra i 4 e i 10 gradi in pianura e sulla costa, mentre a 2000 metri si registreranno valori attorno a -1°C.

Le previsioni per Natale.

Il giorno di Natale sarà invece caratterizzato da un miglioramento generale. Il cielo si presenterà variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti, specie nelle ore centrali. Tuttavia, permarrà la Bora forte lungo la fascia costiera, mentre in pianura e in montagna i venti da nord-est saranno ancora moderati o sostenuti. Le temperature subiranno un leggero rialzo, con valori compresi tra i 3 e i 12 gradi in pianura, leggermente più contenuti sulla costa. In quota, a 2000 metri, si scenderà fino a -2°C.

Particolare attenzione andrà rivolta al Tarvisiano, dove il cielo resterà probabilmente coperto per tutta la giornata e le temperature saranno più basse rispetto al resto della regione.