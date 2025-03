Carnevale a Monfalcone, tutto pronto per la sfilata di Martedì Grasso

Mancano poche ore alla grande sfilata del Martedì Grasso a Monfalcone. “Il Carnevale monfalconese è una tradizione che unisce la comunità e rappresenta un’importante occasione di crescita per il commercio locale – ha commentato l’assessore Luca Fasan – . La partecipazione attiva dei commercianti dimostra come la sinergia tra eventi e tessuto economico possa generare valore per tutta la città”.

L’edizione 2025 segna la 141ª celebrazione dello storico Carnevale monfalconese, un evento che ogni anno rinnova la tradizione e rafforza il senso di appartenenza della comunità che si stringe attorno alle proprie tradizioni. Il contributo dei commercianti, che con dedizione e spirito di iniziativa stanno arricchendo le vetrine con decorazioni e allestimenti a tema, è un elemento essenziale per il successo della manifestazione. Un impegno non solo estetico, ma che rappresenta un segnale chiaro della volontà di investire nella città e nel suo tessuto economico.

“Rivolgo un sentito ringraziamento ai nostri commercianti, veri protagonisti di un centro vivo e pulsante. Questa festa rappresenta un’opportunità straordinaria per attrarre visitatori e stimolare l’economia locale, generando benefici per tutte le attività del territorio. Gli eventi ben strutturati, infatti, non sono semplici momenti di festa, ma strumenti strategici di crescita e valorizzazione”, ha dichiarato Fasan che sottolinea come “questa visione è alla base dell’impegno dell’Amministrazione: non iniziative sporadiche, ma una programmazione integrata e condivisa, volta a rafforzare il commercio cittadino attraverso un piano organico di eventi distribuiti lungo l’intero anno. Un percorso che guarda al futuro con pragmatismo e concretezza.”