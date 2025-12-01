Housing sociale Fvg, inaugurati 19 nuovi alloggi a Pasian di Prato

Sono stati inaugurati oggi, lunedì 1 dicembre, a Pasian di Prato, 19 nuovi alloggi sociali, realizzati dal Fondo Housing Sociale Fvg.

Sono stati inaugurati oggi, lunedì 1 dicembre, a Pasian di Prato, alla presenza del presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, 19 nuovi alloggi sociali. Gli appartamenti sono stati realizzati dal Fondo Housing Sociale FVG, gestito da Finint Investments (Gruppo Banca Finint), che ha come principale sottoscrittore il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso CDP Real Asset SGR, un’importante partecipazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e, tra gli altri, quotisti Banche di Credito Cooperativo del territorio e investitori privati.

Gli appartamenti, presso il complesso immobiliare “Residenza Giuliana” in pieno centro in via Roma, saranno destinati prevalentemente a famiglie in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia a condizioni “calmierate” tramite le formule di locazione a canone convenzionato e di vendita convenzionata, anche attraverso lo strumento dell’”affitto–riscatto”, che permette agli inquilini di diventare proprietari dell’immobile a seguito di un periodo predefinito di locazione. Le procedure di assegnazione sono attualmente in corso e saranno concluse a breve, con i primi ingressi previsti da gennaio 2026.

I 19 alloggi.

I 19 alloggi della “Residenza Giuliana” sono inseriti in un più ampio complesso residenziale, frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione che ha consentito il recupero di un’area in condizioni di degrado, tra l’altro affacciata sulla S.S. 13, la via di collegamento principale con Udine. Gli alloggi, 18 bicamere e 1 monocamera, tutti dotati di posti auto di pertinenza scoperti, sono distribuiti su un edificio di quattro piani fuori terra di nuova costruzione e sono realizzati in classe A4, secondo i più elevati criteri di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla qualità realizzativa degli immobili, anche grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico in copertura. Completano la dotazione, una sala sociale e la lavanderia, servizi comuni pensati per promuovere la condivisione degli spazi e la creazione della comunità dei residenti.

Quanto costano.

In particolare, 11 alloggi sui 19 disponibili sono proposti prioritariamente in vendita immediata convenzionata, con prezzi a partire da euro 142mila. Sia gli alloggi in locazione a canone moderato sia quelli in vendita immediata convenzionata sono riservati a cittadini italiani ed europei (o – se extra_UE – dotati di regolare permesso di soggiorno) che siano residenti o lavoratori in FVG, non siano in possesso di altre abitazioni in proprietà e abbiano un indicatore ISEE non superiore a euro 45mila.

Con la nuova iniziativa di Pasian di Prato salgono a 574 le residenze completate su un totale di 650 alloggi previsti nell’ambito di 19 iniziative su tutto il territorio regionale. Nel dettaglio, fanno parte del piano: 27 unità a Maniago (PN), 53 unità a Pordenone, 15 unità a Pasiano di Pordenone (PN), 32 unità a Remanzacco (UD), 139 unità a Trieste, 202 unità a Udine, 20 unità a Lignano Sabbiadoro (UD), e 67 unità a Monfalcone (GO), cui si aggiungono le 19 unità a Pasian di Prato (UD) in corso di assegnazione e ulteriori 76 unità a Udine in corso di realizzazione.

L’inaugurazione.

I nuovi alloggi sono stati presentati nel corso di un evento presso gli uffici del Comune di Pasian di Prato, a cui hanno preso parte, oltre a Fedriga, Juli Peressini, sindaco del Comune di Pasian di Prato, Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze, Cristina Amirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Emanuele Prataviera, Head of Real Estate Investments di Finint Investments, Livio Cassoli, responsabile Fondo Investimenti per l’Abitare di CDP Real Asset SGR, Graziano Tilatti, presidente del Consorzio Costruttori FVG, l’architetto Valentina Persello, progettista e direttore dei lavori, e mons. Angelo Rosso, parroco di Santa Caterina e Colloredo di Prato che ha impartito la benedizione.