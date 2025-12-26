A Natale mai più soli: a Monfalcone oltre 100 persone per una festa di comunità

Grande partecipazione al Centro ricreativo Piero Poclen di Monfalcone per “A Natale mai più soli”.

A Monfalcone si è svolta ieri al Centro ricreativo Piero Poclen l’iniziativa “A Natale mai più soli”, il tradizionale appuntamento dedicato alle persone anziane e più fragili della città, nato per offrire compagnia e serenità a chi, durante le festività, rischierebbe di vivere questa giornata in solitudine. Ancora una volta la risposta è stata straordinaria: oltre cento partecipanti hanno riempito il Centro Ricreativo Piero Poclen.

Un successo che conferma la forza di un progetto avviato nel 2016 e cresciuto negli anni. Pranzo, musica, sorrisi e momenti di intrattenimento hanno accompagnato l’intera giornata, fino al pomeriggio. Dalle lasagne alla bolognese al pandoro farcito, fino ai giochi come sedie musicali, karaoke, tombole e lotterie, con ben 38 premi e un grande panettone da 4 kg, ogni dettaglio è stato pensato per far sentire tutti più vicini.

“Il Natale richiama il valore della comunità e dell’attenzione verso le persone – sottolinea il Sindaco Luca Fasan – ‘A Natale mai più soli’ rappresenta la volontà dell’Amministrazione di essere vicina a chi è più fragile, soprattutto in una giornata così speciale come il 25 dicembre. È un impegno di responsabilità e di attenzione verso gli anziani soli e le persone più fragili. Iniziative come questa possono fare la differenza nella vita delle persone”.

“Un augurio di Buon Santo Natale – ha osservato l’onorevole Anna Maria Cisint – È una giornata bellissima, ma anche profondamente significativa per ciò che rappresenta: le nostre radici, ciò che siamo stati e ciò che siamo oggi. Nel 2016, da Sindaco, ho accolto la proposta dell’assessore Garimberti di organizzare questa iniziativa e da allora portiamo avanti con convinzione questa tradizione, che ogni anno si conferma un momento prezioso per la città”

“‘Mai più soli’ rappresenta il cuore di questa iniziativa – evidenzia l’Assessore Giuliana Garimberti – Il pranzo di Natale è un gesto profondo: significa offrire presenza e vicinanza, creare relazioni, donare qualche ora di serenità. Un grazie speciale va anche alle realtà del territorio che hanno contribuito, come i supermercati Emisfero, Eurospin di via XXV Aprile e B2C Sistiana Conad, Lions Club, Despar Nord insieme a chi ha collaborato alla riuscita di questa giornata”.

Una giornata speciale, fatta di affetto, attenzione e umanità, che ancora una volta ha dimostrato quanto la città di Monfalcone sappia stringersi attorno a chi ha più bisogno, rendendo il Natale davvero una festa per tutti.