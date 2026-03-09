Rischio incendi, Monfalcone mette in sicurezza la viabilità forestale

Il comune di Monfalcone avvia la sistemazione della viabilità forestale, in un territorio boschivo a rischio incendi.

Monfalcone avvia la sistemazione della viabilità forestale già esistente nel territorio del Carso Monfalconese, area classificata dal Piano regionale antincendio boschivo a elevata pericolosità, al fine di renderla percorribile dai mezzi di soccorso.

Gli interventi, iniziati questa settimana, insistono sugli accessi viari, che rappresentano un’infrastruttura strategica per la gestione e la tutela del patrimonio boschivo comunale, per agevolare l’accessibilità e garantire un’efficace attività di prevenzione e contrasto agli incendi.

Si opererà principalmente sulla viabilità di sette tracciati presenti sull’altipiano posto a monte della città di Monfalcone – attualmente ridotti alla stregua di sentieri – riaprendo sedi stradali attraverso la rimodulazione della vegetazione, allo scopo di ottenere una viabilità che consenta il transito in sicurezza dei mezzi di antincendio boschivo. Dove necessario, si rettificheranno inoltre le pendenze, intervendo sul fondo stradale.

“Progetto strategico per il territorio”.

“Si tratta di un progetto strategico per la sicurezza del nostro territorio, che coniuga tutela ambientale, protezione civile e valorizzazione del patrimonio naturale, in un’ottica di responsabilità e di visione a lungo termine – dichiara l’assessore al Patrimonio Antonio Garritani -. Il Carso Monfalconese è un’area di grande valore ambientale, ma anche particolarmente esposta al rischio incendi; adeguare e rendere pienamente accessibile la viabilità forestale significa garantire interventi più rapidi ed efficaci da parte dei mezzi di soccorso in caso di necessità e rafforzare in modo concreto le azioni di prevenzione“.

L’iter amministrativo dell’opera era stato avviato nel maggio 2023, con l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo degli interventi al Direttore dei Lavori, Alessio De Crignis, per la realizzazione della quale il Comune ha ottenuto dalla Regione un contributo pari a 246.991,15 euro, che ne copre integralmente il costo.

L’avvio delle opere è stato necessariamente subordinato al completamento degli interventi eseguiti da Irisacqua sulla stessa viabilità e, a conclusione di questi, gli uffici tecnici comunali hanno potuto procedere con l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori sulla viabilità, successivamente aggiudicati alla società Diron Lavori srl, che ha già cominciato le attività di sistemazione.