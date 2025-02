A Mortegliano arriva il Campionato Nazionale Canicross Csen

Il Campionato Nazionale Canicross fa tappa a Mortegliano.

La Polveriera SSD di Mortegliano, centro equestre affiliato FISE e riconosciuta scuola federale di discipline olimpiche, sabato 15 e domenica 16 febbraio ospiterà il 10° Campionato Nazionale Canicross Elite CSEN 2025 e il 4° Campionato Nazionale Canicross Esordienti CSEN. L’evento, che combina la corsa degli atleti alla compagnia del proprio cane, è organizzato da “Canicross Italia CSEN” ed è il più grande a livello nazionale targato “CSEN”, pensato per riunire tutto il movimento del Canicross Italiano.

Le gare saranno valide per i titoli di “Campioni Nazionali Assoluti Elite CSEN”, “Campioni Nazionali di Categoria Elite CSEN”, “Campioni Nazionali di Categoria Esordienti CSEN”, “Best Scooter 2 cani (OPEN)” e “Trofeo Vento del Nord”. Il Campionato Nazionale Canicross CSEN è valido per la selezione al Campinato Mondiale ICF 2025.

I partecipanti e il percorso.

Sono attesi all’incirca 180 atleti provenienti da tutta Italia (la Puglia è la regione più distante) che hanno superato le preselezioni ed accedono quindi alla competizione finale. I cani che partecipano alla gare appartengono a qualunque razza che abbia attitudine alla corsa. A gareggiare anche un gruppo di atleti con disabilità nella categoria “ADAPTED” che provengono da tutta Italia, da San Marino e da diversi paesi stranieri. Il percorso per le categorie fino ai 14 anni e ADAPTED è di 1.53 km pianeggiante, mentre per tutte le altre categorie è di circa 5.33 km sempre pianeggiante.

“Scegliamo ogni anno regioni diverse che offrano vari scenari naturali, come montagne, foreste e parchi – spiega il Referente Nazionale Canicross CSEN, Franco Quercia -. Questo non solo rende le gare più interessanti, ma permette anche ai partecipanti di esplorare nuove aree favorendo un clima di collaborazione e partecipazione attiva, essenziale per il benessere e lo sviluppo del territorio. Saremo lieti di accogliere le autorità locali, provinciali e regionali all’evento. La vostra presenza sarà un onore e contribuirà a rendere l’incontro ancora più significativo. Non vediamo l’ora di condividere questa occasione con tutti voi”.

Franco Quercia sottolinea inoltre la grande cura e attenzione che la manifestazione sportiva garantisce alla salute degli atleti e degli animali. I partecipanti infatti devono essere in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva e i cani di un certificato di vaccinazione. Gli animali inoltre vengono controllati da medici veterinari specializzati sia alla partenza, per capire se sono idonei alla gara, sia all’arrivo per valutarne le condizioni fisiche. Esiste inoltre una convenzione con una clinica veterinaria che è pronta ad intervenire in ogni momento, qualora fosse necessario.

Che cos’è il canicross.

Il canicross è uno sport all’aperto che combina la corsa con la compagnia del proprio cane. Gli atleti indossano una cintura (o imbracatura) che si aggancia a un guinzaglio elastico, mentre il cane indossa un’imbracatura progettata per distribuire uniformemente la tensione durante la corsa. Le gare si svolgono generalmente su sentieri, boschi o aree naturali, piuttosto che su strade asfaltate. Il Canicross è uno sport di derivazione sleddog (cani da slitta) per allenare i cani durante le stagioni non invernali e si pratica da moltissimi anni come allenamenti estivi. Questa attività è molto popolare tra gli amanti dei cani e degli sport all’aria aperta poiché permette di rafforzare il legame tra il proprietario e il suo animale, oltre a fornire un ottimo allenamento per entrambi.

Il ruolo di Csen

CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, è il più grande ente di promozione sportiva in italia con oltre due milioni di tesserati. I settori di punta sono le arti marziali, la danza e la cinofilia e CSEN è punto di riferimento per la loro promozione in Italia. L’ente ha organizzato e strutturato l’attività di CANICROSS attingendo dalla Federazione Internazionale di Canicross ed assorbendo il suo regolamento. Nel 2012 inizia in Italia il Canicross ICF e nel 2013 ha preso vita la prima competizione continentale. Da allora è stato un crescendo di risultati con la nascita della Nazionale Italiana e con l’arrivo nel 2016 del primo titolo Continentale. Nel 2017 è stato organizzato il primo campionato Europeo in Piemonte, che ha riscosso un grande successo con la presenza di 18 Nazioni e 700 atleti. Nel 2024 si sono svolti i Campionati del mondo con 750 atleti, 30 nazioni di 3 Continenti.

Il programma della manifestazione

sabato 15 febbraio 2025

Ore 7:00 – 8:00 PROVA PERCORSO

Ore 7:30- 8:30 Controlli veterinari

Ore 9:00 Inizio gare



Domenica 16 febbraio 2025

Ore 8:00 – 8:30 Controlli veterinari

Ore 7:00 – 7:30 PROVA PERCORSO

Ore 9:00 Inizio gare

A seguire le premiazioni assoluti e categorie da regolamento Csen: bikejoring, scooter, canicross, categorie esordienti (non competitive), canicross ragazzi (school 7-10 anni e young 11-14 anni), canicross adapted, scooter 2 cani (open), trofeo “vento del nord” cani nordici.