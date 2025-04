Incendio a Mortegliano, in fiamme l’auto parcheggiata in giardino

L’incendio a Mortegliano.

Incendio nella serata di ieri, lunedì 7 aprile, a Mortegliano dove un’auto, Fiat Doblò, parcheggiata nel cortile di un’abitazione, è stata avvolta dalle fiamme che l’hanno completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Radiomobile di Latisana e vigili del fuoco di Udine che hanno spento il rogo.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti o danni alle persone. Il veicolo, secondo quanto emerso, risulta essere intestato alla ditta per cui lavora la compagna del proprietario dell’abitazione, un uomo nato nel 1986. Le cause del rogo sono ancora sconosciute e sull’episodio sono state avviate indagini, a cura dei carabinieri. Al momento non si esclude alcuna pista.