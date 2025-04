L’ecovillaggio Gaia Terra di Rivignano Teor è stato danneggiato da un incendio.

Un incendio lo aveva distrutto a marzo, ma ora l’ecovillaggio Gaia Terra di Rivignano Teor può sperare grazie alla solidarietà scattata online. E’ partita, infatti, una raccolta fondi su GoFundMe per riparare i danni che le fiamme hanno arrecato alla struttura.

“Nella notte tra il 10 e l’11 marzo Sala Sole, centro nevralgico dell’ecovillaggio Gaia Terra, spazio che accoglie eventi e grandi gruppi, è bruciata. Le fiamme l’hanno avvolta, spogliandola della sua naturale bellezza sotto gli occhi impotenti dei suoi abitanti. Ora è inagibile e completamente da ricostruire. Questo evento improvviso è stato uno shock per la comunità, che sta adoperandosi in questi giorni per sostenersi nel cuore e far fronte alla nuova realtà, cercando di dare senso e forma al nuovo” scrivono gli organizzatori.

“Questo evento danneggia enormemente tante delle attività collettive, personali ed anche l’aspetto economico dell’autosostenibilità attraverso gli eventi. Per il benessere dell’ecovillaggio è necessario ripristinare Sala Sole. Con il tuo aiuto potremo riparare quanto prima impianto elettrico e di riscaldamento, ricostruire soffitti, pareti e pavimento in legno, porte e finestre e impianto audio video per gli eventi”.

La somma necessaria è molto alta, serviranno tra gli 80.000 e i 100.000 euro. Per ora, ne sono stati raccolti circa 6mila. “Con il denaro raccolto si ricomincia a ricostruire, si riparte a sognare!”

Cos’è Gaia Terra.

Gaia Terra è un villaggio ecosostenibile immerso nelle campagne e bagnato dal fiume Stella, dove si pratica agricoltura sostenibile, alimentazione vegana e consapevole, costruzioni edili con materiali naturali e secondo i principi della bioedilizia, ospitalità e co-creazione di eventi, accoglienza di volontarie e volontari, autoproduzioni (fervida, fermentati, rimedi fitoterapici, prodotti artigianali), relazioni con il territorio e le realtà locali, facilitazione in gruppo e pratiche di ricerca umana.