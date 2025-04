Sottoposto ad alcoltest dai carabinieri a Mortegliano.

E’ stato fermato per un normale controllo stradale, ma l’alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico di 2,25 g/l, quasi cinque volte il limite consentito. Protagonista dell’episodio, avvenuto nella serata di ieri, 22 aprile, un uomo del 1986 denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Latisana per guida in stato di ebbrezza. Non solo: gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto.