Accosta per un problema alla moto, la due ruote prende fuoco

La moto ha preso fuoco.

Attimi di paura lungo la Strada Statale 14, all’altezza di Muzzana del Turgnano, dove ieri, 17 maggio, una motocicletta è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il conducente, un uomo residente nella provincia di Pordenone, stava percorrendo l’arteria viaria quando ha notato un malfunzionamento al mezzo su cui viaggiava.

Dopo essersi accostato e aver parcheggiato in sicurezza la moto, il veicolo ha preso fuoco in pochi istanti, senza lasciare scampo alla due ruote. Fortunatamente, l’uomo è riuscito ad allontanarsi in tempo, evitando conseguenze fisiche. Anche gli altri veicoli in transito non sono stati coinvolti nell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e avviato gli accertamenti tecnici. Dai primi rilievi, a innescare l’incendio sarebbe stata una cannetta della benzina usurata. Il componente difettoso avrebbe provocato una perdita di carburante, con conseguente deposito sul collettore sinistro, innescando l’incendio che ha distrutto la motocicletta