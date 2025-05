L’incendio a Fagagna.

Momenti di paura nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio a Fagagna, dove un incendio è divampato poco dopo le 3 in via Riolo, proprio di fronte alla storica latteria del paese. Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso all’interno di una legnaia adiacente a un’abitazione su due piani, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere parte del tetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con una squadra, l’autoscala e l’autobotte della sede centrale più un’ulteriore squadra del distaccamento di San Daniele del Friuli. All’arrivo, hanno trovato il fuoco che dalla legnaia era risalito, tramite alcune piante e alla struttura in legno della copertura della legnaia, fino al terrazzo, sempre in legno, del primo piano che era completamente avvolto dalle fiamme che stavano intaccano la travatura e il tavolato in legno del tetto dell’abitazione.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono valse allo spegnimento dell’incendio e hanno evitato la propagazione delle fiamme all’intero tetto che ha riportato lievi danni non strutturali. Fortunatamente, la persona residente nell’edificio non ha riportato ferite né è rimasta intossicata dal fumo. Le cause dell’incendio restano al momento da accertare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti del caso.