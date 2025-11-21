Ariedo Passone

21 Novembre 2025

di Paola Tissile

La cerimonia funebre di terrà il 25 novembre.

Dopo una vita esemplare di lavoro e sacrifici dedicata interamente alla famiglia ora è nella luce

ARIEDO PASSONE

Lo annuncia la moglie, le figlie, il genero e l’ adorato nipote. Partecipa al lutto la Famiglia Tonutti Tranquillo. La cerimonia funebre si terrà martedì 25 novembre alle ore 14.00 presso la Chiesa di Godia, partendo dall’ Ospedale Civile di Udine.

Udine, 23 novembre 2025
