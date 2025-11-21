La cerimonia funebre di terrà il 25 novembre.
Dopo una vita esemplare di lavoro e sacrifici dedicata interamente alla famiglia ora è nella luce
ARIEDO PASSONE
Lo annuncia la moglie, le figlie, il genero e l’ adorato nipote. Partecipa al lutto la Famiglia Tonutti Tranquillo. La cerimonia funebre si terrà martedì 25 novembre alle ore 14.00 presso la Chiesa di Godia, partendo dall’ Ospedale Civile di Udine.
Udine, 23 novembre 2025
O.F. ARDENS Via Colugna 109, Udine
0432-471227
Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com