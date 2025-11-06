ved. Dalla Pola

di 97 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Bruna Mogno. Ne danno il triste annuncio il figlio Claudio assieme alla nuora Savina, le adorate nipoti Martina con Stefano e Francesca con Alessandro, i pronipoti Edoardo e Diana.



Lunedì 10 novembre alle ore 10:00 avrà luogo la tumulazione delle ceneri della cara Bruna presso il cimitero di Ugovizza a seguire sarà celebrata una S. Messa in suffragio nella chiesa dei “Santi Filippo e Giacomo”.



Un S. Rosario in Sua memoria sarà recitato domenica 9 alle ore 19:00 nella stessa chiesa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



UGOVIZZA MALBORGHETTO – VALBRUNA, 6 novembre 2025

