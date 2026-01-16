ved. Brondani
di 97 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Caterina Marcuzzi. Lo annunciano Rita, Daniela e Pierluigi con le rispettive famiglie unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel Duomo di S. Maria Assunta martedì 20 gennaio alle ore 10:30 ove la cara Caterina sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orari visite: lunedì 8:30 – 18:30 martedì 8:30 – 9:45
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 19 c.m. alle ore 19:15 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI, 16 gennaio 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290