Ved. Rupil

di 93 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Caterina Morassi. Ne danno il triste annuncio i figli Gianpaolo, Mariateresa, Giorgio e Gianni, la sorella Luisa, i nipoti, i pronipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Camporosso di Tarvisio nella chiesa parrocchiale di S. Egidio mercoledì 12 novembre alle ore 10:30 ove la cara Caterina giungerà dalla propria abitazione.



Seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 11 C. M. alle ore 20:00 nella stessa chiesa parrocchiale.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



CAMPOROSSO TARVISIO, 10 novembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290