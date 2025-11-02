Ved. Cobai

Di 70 anni

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Daniela Giacomini Ne danno il triste annuncio la figlia Valentina e il figlio Paolo.



Il funerale sarà celebrato martedì 4 novembre alle ore 15.00 nella Chiesa di Tavagnacco, partendo dall’Ospedale Civile di Udine.



Un sentito ringraziamento alla Dottoressa Ricci e a tutto il personale medico e sanitario per le amorevoli cure prestate.



Tavagnacco, 3 novembre 2025



