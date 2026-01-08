Ved. Feragotto

” Pindui “

di 96 anni

Ci ha lasciati Ester De Simon. Ne danno il triste annuncio i figli Luciano, Ornella con Ezio, il fratello, le cognate, i nipoti, i pronipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad OSPEDALETTO DI GEMONA DEL FRIULI nella chiesa del “Priorato S. Spirito” sabato 10 gennaio alle ore 15:00 ove la cara Ester sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite: venerdì 13:00 – 18:30 sabato 8:30 – 14:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 9 C. M. alle ore 19:00 nella chiesa della ” Madonna dell’Immacolata ” in Campagnola.



Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico del Rep. R.S.A. dell’ospedale di Gemona per le amorevoli cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 8 gennaio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290