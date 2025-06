“Fusto”

di 63 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Fausto Marchetti. Ne danno il triste annuncio la figlia Serena, Silvana unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa di “S. Maria ad Nives” sabato 14 giugno alle ore 10:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli

orario visite: venerdì 13:30 -18:30 sabato 8:30 -9:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 13 c.m. alle ore 19:00 nella stessa chiesa.



Si ringrazia sin d’ora qunti vorranno onorarne la cara memoria.



OSOPPO, 12 giugno 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290