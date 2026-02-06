in Solida
Di 81 anni.
É mancata all’affetto dei suoi cari Filomena Talotta. Ne danno il triste annuncio il marito Ezio, la zia Maria unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo a Rivoli di Osoppo nella chiesa di “S. Giovanni Bosco” martedì 10 febbraio alle ore 10:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO, via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.
Orario visite: lunedì ore 9:30- 18:30 martedì 8:30 – 10:00
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 9 alle ore 19:30 nella stessa chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
RIVOLI DI OSOPPO, 6 febbraio 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290