Giacomo Bologna

15 Agosto 2025

Marito e padre esemplare
di 86 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Giacomo Bologna. Ne danno il triste annuncio la moglie Luisa,
le figlie Matilde, Annamaria e Cinzia, i generi, i nipoti, le pronipoti unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives martedì 19 agosto alle ore 10:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orari visite: LUNEDÍ 8:30 – 18::30  MARTEDÍ 8:30 – 9:45

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 18 C. M. alle ore 20:00 nella stessa chiesa parrocchiale.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria

OSOPPO, 15 agosto 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

