Marito e padre esemplare

di 86 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Giacomo Bologna. Ne danno il triste annuncio la moglie Luisa,

le figlie Matilde, Annamaria e Cinzia, i generi, i nipoti, le pronipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives martedì 19 agosto alle ore 10:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: LUNEDÍ 8:30 – 18::30 MARTEDÍ 8:30 – 9:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 18 C. M. alle ore 20:00 nella stessa chiesa parrocchiale.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria



OSOPPO, 15 agosto 2025



