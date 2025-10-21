di 81 anni

Ved. Butto’

É mancata all’affetto dei suoi cari Giancarla Panella. Ne danno il triste annuncio il figlio Alberto unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta “ giovedì 23 ottobre alle ore 10:30 ove la cara Giancarla sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: mercoledì 13:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 09:45



Al termine del Rito la cara Giancarla troverà Riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 21 ottobre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290