Furto lampo a Pozzuolo: sale sull’auto, il ladro apre la portiera e le ruba la borsa

Il furto a Pozzuolo del Friuli.

Sale in auto, appoggia la borsa sul sedile e un ladro gliela ruba: un furto lampo, quello messo a segno nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, attorno alla 1, a Pozzuolo del Friuli, in piazza Julia, davanti al bar-pasticceria locale.

La vittima, una commerciante di 80 anni, titolare del bar, stava salendo sulla propria auto parcheggiata di fronte al locale quando un uomo ha aperto la portiera, ha preso la borsa lasciata sul sedile del passeggero e si è allontanato rapidamente. Una dinamica che fa ipotizzare che la donna fosse in qualche modo tenuta d’occhio. La borsa conteneva 300 euro in contanti e documenti personali. La signora ha sporto denuncia ai carabinieri di Mortegliano, che indagano sull’accaduto.